Член комитета Государственной Думы по международным делам Елена Панина рассказала, что США и Чехия были включены в список недружественных стран из-за конкретных действий против России, а не только из-за антироссийских позиций.

Об этом она рассказала в комментарии "РИА Новости".

"Тот факт, что в этот перечень включили лишь две страны, говорит о том, что наша страна крайне осторожно пользуется этим инструментом", — сказала она.

В то же время Панина уточнила, что Чехию включили в список из-за "целой череды провокаций и скандалов, раздутых ее властями на пустом месте". А что касается США, то действия Кремля были вполне закономерными.

"После многолетней "санкционной войны" и агрессивного давления с американской стороны прежний термин "партнеры" полностью утратил смысл. Если Советский Союз мог находить общий язык и договариваться с США по этим темам, то ничего не мешает это сделать и нам, при наличии доброй воли с американской стороны", — добавила она.

Напомним, вчера Кабинет министров Российской Федерации утвердил список недружественных России стран. В него вошла Чешская Республика и Соединенные штаты Америки, других государств, в том числе и Украины, в перечне нет.

Также "Страна" писала, что 17 апреля власти Чехии высылали 18 российских дипломатов посольства РФ в Праге по подозрению в связях с военной разведкой России. В ответ Москва объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата и выслала их из страны. Ряд государств, в знак солидарности с Чехией, тоже выслал российских дипломатов.

Позже США поддержали Чехию в ее конфликте с Россией. Государственный секретарь Энтони Блинкен подчеркнул солидарность США с Чешской Республикой