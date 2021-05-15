По данным на субботу, 15 мая, в Украине и мире коронавирусом заразились более 162,5 млн человек. 3,3 миллиона человек умерли, но побороть инфекцию удалось 140,3 млн пациентам.

Об этом свидетельствуют данные сайта "Worldometers".

За минувшие сутки в мире выявили более 697,7 тыс. новых инфицированных, умерли еще 12,8 тыс. больных. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Индии (+326,1 тыс.), Бразилии (+84,4 тыс.), США (+38,2 тыс.).

При этом среди европейский стран Украина оказалась третьей после России и Польши по количеству новых смертей и четвертой после Германии, России и Италии по числу новых заболевших.

Отметим, что всего в нашей стране подтверждено 2 150 244 случая инфицирования, 47 942 человек погибли от COVID-19. Побороли болезнь 1 849 803 пациентов. Вакцинацию в стране прошли уже 936 499 человек (среди них две дозы получили 13 661).

Напомним, как мы писали, количество зараженных COVID-19 в Украине за последние сутки увеличилось на 6 796 человек. Умерли за последние 24 часа 322 человека.

Также мы писали, что во Всемирной организации здравоохранения прогнозируют, что второй год пандемии коронавируса станет смертоноснее первого.