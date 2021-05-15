Белорусский президент Александр Лукашенко собирается уже в третий раз приехать с визитом в Россию для переговоров с главой РФ Владимиром Путиным.

Об этом пишет издание "Коммерсант" со ссылкой на информированные источники в Минске и Москве.

По данным источника, близкого к Кремлю, переговоры могут состояться до конца мая. Однако точная дата пока не разглашается, чтобы избежать спекуляций в случае переноса мероприятия. Также не уточняется, в каком городе состоится встреча.

По информации издания, третьи за год переговоры Путина и Лукашенко пройдут в закрытом формате, как и две предыдущие встречи в Сочи и Москве. По информации источников, частота встреч глав государств связана с работой над "дорожными картами" по интеграции стран, которую планируется завершить к осени.

По словам собеседника агентства с белорусской стороны, на данный момент продолжаются обсуждения налогово-таможенной и нефтегазовой союзных программ, остальные 26 уже полностью готовы.

Напомним, недавно президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время телефонного разговора договорились о скорой встрече.

Ранее мы писали, что Лукашенко анонсировал подписание документов с Россией по Союзному государству уже осенью.