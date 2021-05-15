В Луганской области пьяный водитель устроил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб подросток.

Об этом пишет пресс-служба полиции региона в Facebook.

Инцидент случился 14 мая в 22:51. В Сватовское отделение полиции поступило сообщение о том, что в селе Мостки, на улице Покровской, возле дома 58, произошло ДТП с травмированными.

Полиция установила, что 34-летний водитель, который находился в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле "Рено-Меган" наехал на четырех подростков, которые шли по проезжей части дороги в попутном автомобилю направлении. В результате 14-летний парень погиб на месте от полученных телесных повреждений.

Еще трое подростков 14-летний парень, 13-летняя и 15-летняя девочки госпитализированы в больницу с многочисленными переломами конечностей. Младшая из них сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В связи с этим полиция открыла уголовное дело по ст. 286-1 ч. 3 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения). Водитель автомобиля задержан в порядке ст. 208 УПК РФ.

Напомним, ранее мы писали, что в ДТП с отцовским трактором на Буковине погибла шестилетняя девочка.

Также сообщалось, что в Житомирской области в ДТП погибли 15-летний парень и 48-летний водитель.