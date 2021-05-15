На больше части Западного берега реки Иордан сотни палестинцев устроили протесты против ситуации в секторе Газа, а также действий Израиля в Иерусалиме. В результате столкновений с полицией погибли минимум 11 человек, а еще сотни получили ранения.

Об этом сообщает AP.

Протесты возникли на окраине Рамаллы, Наблуса и других городов. Люди перевозили шины, которые устанавливали на горящих баррикадах, а также бросали камни в израильских солдат. Последние были вынуждены применить слезоточивый газ, резиновые пули и огонь.

В какой-то момент палестинцы начали применять напалмовые бомбы. В результате столкновений были убиты не менее 10 протестующих. Еще один палестинец был убит, пытаясь ударить солдата.

Как писала "Страна", на фоне обстрелов на Западном берегу реки Иордан вспыхнули беспорядки. Движение ХАМАС провозгласило их революцией.

Сектор Газа в ответ тоже активно обстреливается. Жертвами ударов становятся мирные жители. В результате ударов израильской армии погибли минимум 26 палестинцев погибли и более 600 получили ранения.