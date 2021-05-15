сВ аппарате Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины не контролируют указ президента №184/2021 от 14 мая 2020 года о введении украинских экономических санкций против Общества с ограниченной ответственностью "СТС Медиа", владеющего телеканалом "СТС", который показывает сериал "Папик".

Об этом говорится в ответе СНБО на запрос "Украинских новостей".

"В своей деятельности Аппарат СНБО Украины руководствуется Конституцией и законами Украины, актами Президента Украины и Кабинета Министров Украины, международными договорами Украины, упомянутым Положением (об Аппарате СНБО), а также распоряжениями секретаря СНБО Украины.

Упомянутые нормативно-правовые акты не обязывают Аппарат СНБО Украины создавать документы, о которых идет речь в Вашем запросе, а именно: "план выполнения указа Президента Украины №184/2021 от 14 мая 2020 года" и "отчет по контролю выполнения указа Президента Украины №184/2021 от 14 мая 2020 года", - сказано в ответе.

Напомним, на российском телевидении в апреле 2021 года начался уже второй сезон сериала от "Квартала 95", одним из основателей которого является президент Владимир Зеленский. Речь о "Папике", которого транслируют по "СТС".

При этом в Офисе президента заявили, что Зеленский не получал денег за показ в России сериала студии "Квартал 95".

В свою очередь в СНБО заявили, что не планируют расследовать продажу в Россию студией "Квартал 95" сериала "Папик" в обход санкций.

В СБУ также отказались расследовать продажу компанией Зеленского сериала "Папик".

Ранее "Страна" подробно разбиралась, как "Квартал 95" продает шоу и сериалы в Россию в обход санкций.