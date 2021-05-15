Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов допустил возможность обмена одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, которого подозревают в госизмене, на украинцев, заключенных в России. Но это решение может принять только президент.

Об этом Данилов заявил в программе "Свобода Слова Савика Шустера", опубликованной в YouTube.

Отвечая на вопрос возможен ли обмен народного депутата Виктора Медведчука на украинцев, которых держат в российских тюрьмах он сказал: "Это решение принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность, то мы охотно это сделаем".

Напомним, 19 февраля СНБО ввел персональные санкции в отношении Медведчука, его супруги Оксаны Марченко, а также связанных с ними компаний.

11 мая народным депутатам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку выписали подозрение в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.

13 мая Печерский суд Киева назначил Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля.

Позже в Офисе генпрокурора заявили, что обжалуют решение суда о домашнем аресте Медведчука.