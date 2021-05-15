"Слуга народа" и "Оппопплатформа" возглавили рейтинг партий в Украине
В случае, если бы выборы в Верховную Раду проходили в это воскресенье, то самое большое количество голосов получила бы партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Слуга народа".
Об этом сообщает центр "Социальный мониторинг", который проводил опрос с 28 апреля по 6 мая.
Всего в Раде, согласно данным социологов, оказались бы четыре политические силы:
- "Слуга народа" – 23,5%;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 20,1%;
- "Европейская солидарность" – 17,9%;
- "ВО "Батькивщина" – 11,8%.
Набирают меньше 5% следующие партии:
- "Сила и Честь" - 4,9%
- "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,2%
- "Радикальная партия Олега Ляшко" - 3,3%
- "Партия Шария" - 2,9%
- "Гражданская позиция" - 2,8%
- "Голос" - 1,6%
- "ВО "Свобода" - 1,1%
При этом по количеству мандатов новая Рады выглядела бы следующим образом, если б выборы проводились в ближайшее время:
- "Слуга народа" - 141 мандат;
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 123 мандата;
- "Европейская солидарность" - 110 мандатов;
- "ВО "Батькивщина" - 76 мандатов.
При этом почти 70,8% опрошенных считают, что Зеленский должен провести личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным ради мирного урегулирования ситуации на Донбассе.
Напомним, Печерский суд Киева избирал меру пресечения Виктору Медведчуку - одному из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь", второй по численности фракции парламента и крупнейшей оппозиционной партии страны.
Как писала "Страна", обвинение считает, что Медведчук помогал россиянам захватить газовые месторождения на черноморском шельфе в Крыму. Плюс несколько других эпизодов, которые мы уже детально разбирали.