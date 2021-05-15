В случае, если бы выборы в Верховную Раду проходили в это воскресенье, то самое большое количество голосов получила бы партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Слуга народа".

Об этом сообщает центр "Социальный мониторинг", который проводил опрос с 28 апреля по 6 мая.

Всего в Раде, согласно данным социологов, оказались бы четыре политические силы:

"Слуга народа" – 23,5%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 20,1%;

"Европейская солидарность" – 17,9%;

"ВО "Батькивщина" – 11,8%.

Набирают меньше 5% следующие партии:

"Сила и Честь" - 4,9%

"Украинская стратегия Гройсмана" - 4,2%

"Радикальная партия Олега Ляшко" - 3,3%

"Партия Шария" - 2,9%

"Гражданская позиция" - 2,8%

"Голос" - 1,6%

"ВО "Свобода" - 1,1%

При этом по количеству мандатов новая Рады выглядела бы следующим образом, если б выборы проводились в ближайшее время:

"Слуга народа" - 141 мандат;

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 123 мандата;

"Европейская солидарность" - 110 мандатов;

"ВО "Батькивщина" - 76 мандатов.

При этом почти 70,8% опрошенных считают, что Зеленский должен провести личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным ради мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Напомним, Печерский суд Киева избирал меру пресечения Виктору Медведчуку - одному из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь", второй по численности фракции парламента и крупнейшей оппозиционной партии страны.

Как писала "Страна", обвинение считает, что Медведчук помогал россиянам захватить газовые месторождения на черноморском шельфе в Крыму. Плюс несколько других эпизодов, которые мы уже детально разбирали.