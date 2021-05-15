Выборы в Украине. Фото: Страна

В случае, если бы выборы в Верховную Раду проходили в это воскресенье, то самое большое количество голосов получила бы партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Слуга народа".

Об этом сообщает центр "Социальный мониторинг", который проводил опрос с 28 апреля по 6 мая.

Всего в Раде, согласно данным социологов, оказались бы четыре политические силы:

  • "Слуга народа" – 23,5%;
  • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 20,1%;
  • "Европейская солидарность" – 17,9%;
  • "ВО "Батькивщина" – 11,8%.

Набирают меньше 5% следующие партии:

  • "Сила и Честь" - 4,9%
  • "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,2%
  • "Радикальная партия Олега Ляшко" - 3,3%
  • "Партия Шария" - 2,9%
  • "Гражданская позиция" - 2,8%
  • "Голос" - 1,6%
  • "ВО "Свобода" - 1,1%

Соцопрос в Украине. Фото: https://smc.org.ua

При этом по количеству мандатов новая Рады выглядела бы следующим образом, если б выборы проводились в ближайшее время:

  • "Слуга народа" -  141 мандат;
  • "Оппозиционная платформа - За жизнь"  - 123 мандата;
  • "Европейская солидарность" -  110 мандатов;
  • "ВО "Батькивщина" - 76 мандатов.

МАндаты, которые получили бы партии. Фото: https://smc.org.ua

При этом почти 70,8% опрошенных считают, что Зеленский должен провести личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным ради мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Опрос в Украине. Фото: https://smc.org.ua

Напомним, Печерский суд Киева избирал меру пресечения Виктору Медведчуку - одному из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь", второй по численности фракции парламента и крупнейшей оппозиционной партии страны.

Как писала "Страна", обвинение считает, что Медведчук помогал россиянам захватить газовые месторождения на черноморском шельфе в Крыму. Плюс несколько других эпизодов, которые мы уже детально разбирали.

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