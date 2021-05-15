По состоянию на утро субботы, 15 мая, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 6 796 человек.

Напомним, что накануне было обнаружено 7 562 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки уменьшилось на 766 человек.

Умерли за последние 24 часа 322 человека. Всего с начала эпидемии - 47 942.

О новых зараженных и жертвах рассказал министр здравоохранения Максим Степанов у себя на странице в Facebook.

Также известно, что выздоровели за сутки 17 202 человека, а всего с начала пандемии - 1 849 803 пациента.

Среди новых зараженных есть 347 детей и 233 медработника.

Наибольшее количество зараженных за сутки обнаружено в Киеве (544 человека), а также Харьковской (630 человек) и Днепропетровской (518 человек) областях.

Ранее мы сообщали, что вся территория Украина вышла в "желтую" зону карантина.

Так же мы рассказывали, что глава Минздрава Максим Степанов признал, что не получится сделать прививки от коронавируса всем украинцам. Причиной этого он назвал невозможность убедить всех людей пройти вакцинацию.