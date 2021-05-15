Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус спрогнозировал, что второй год пандемии коронавируса окажется более смертоносным, чем первый.

Об этом глава ВОЗ сказал на брифинге 14 мая.

"Коронавирус уже стоил жизни более 3,3 миллиона людей, и мы на пути к тому, что второй год пандемии станет намного более смертоносным, чем первый", - считает Гебрейесус.

По его словам, ключевым вызовом остаются поставки вакцин против COVID-19.

"На этой неделе я был рад видеть лидеров и производителей, которые работают над решением некоторых из этих вопросов", - добавил гендиректор ВОЗ.

Он также сказал, что за последние полтора года был достигнут значительный прогресс в понимании способов передачи коронавируса, эпидемиологических тенденций, а также в разработке методик диагностики и лечения COVID-19 и создании большого количества вакцин против этой болезни.

Ранее "Страна" сообщала, что ВОЗ признала индийский штамм коронавируса глобальной угрозой.

Мы также приводили предостережение ВОЗ для стран Европы от быстрого снятия карантина.