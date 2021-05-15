В пятницу, 14 мая, продолжился ракетный обстрел Израиля. Причем ракеты по ближневосточной стране пускали не только из сектора Газа, но и с территории Сирии.

Об этом сообщает ТАСС.

Из Сирии прилетели три ракеты. Все три ракеты упали на открытой местности, причем один из снарядов - на территории самой арабской республики.

Между тем из сектора Газа в пятницу выпустили около 140 ракет по Израилю.

Обстрел начался с 07:00. Примерно 30 ракет упали на территории самого анклава. Десятки снарядов были перехвачены силами противовоздушной обороны "Железный купол".

Вечером израильские военные нанесли удары по нескольким пусковым установкам контролирующего сектор Газа движения ХАМАС, расположенным на севере анклава. В результате одного из ударов был уничтожен противотанковый ракетный комплекс радикалов.

Как писала "Страна", на фоне обстрелов на Западном берегу реки Иордан вспыхнули беспорядки. Движение ХАМАС провозгласило их революцией.

Сектор Газа в ответ тоже активно обстреливается. Жертвами ударов становятся мирные жители. В результате ударов израильской армии погибли минимум 26 палестинцев погибли и более 600 получили ранения.