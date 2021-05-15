Партия "Европейская солидарность", после намеков секретаря СНБО Данилова, что представители власти времен Порошенко незаконно занимают госдачи в Конча-Заспе и Пуще-Водице, потребовала от президента Владимира Зеленского немедленно выселиться из государственной резиденции в Конча-Заспе площадью 4000 квадратных метров и жить как его герой в сериале "Слуга народа" Голобородько.

Эти требования появились в Фейсбуке партии вечером 14 мая.

"Надо иметь большие проблемы с совестью, чтобы будучи миллионером и обладателем целого ряда недвижимости в Украине и за рубежом, доить государственный бюджет для того, чтобы обеспечить себе люксовое размещение в государственной резиденции. Которая к тому же еще в прошлом году под переезд Зеленского была отремонтирована на средства государственного бюджета", - гласит пост в соцсети.

Затем у Порошенко перечислили, чем владеет семья Зеленских прямо или через оффшорные компании: домом в Италии площадью 413 квадратных метров, который зарегистрирован на итальянскую фирму San Tommaso S.R.L.; семью квартирами, одна из которых в Лондоне; квартирой в Ялте; квартирой на Грушевского, 9, которая находится в пешей досягаемости от Офиса президента.

Затем партия заявила, что поддерживает намерения СНБО разобраться, кто и на каких основаниях - законно или незаконно, морально или аморально - проживает в Конча-Заспе.

Ранее "Страна" писала о принятом 14 мая решении СНБО проверить, кто распоряжается госдачами в Конча-Заспе и Пуще-Водицы.

Также мы приводили интервью Елены Зеленской, в котором она признается, что не в восторге от жизни на президентской даче, и оправдывает переезд туда требованиями госохраны.