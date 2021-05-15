В пятницу, 14 мая, украинский доктор и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, почему нужно срочно вызывать врача при белой лихорадке.

Соответствующий пост он обнародовал на своей странице в Instagram.

"Спазм сосудов кожи приводит к резкому ограничению отдачи тепла. Основной признак спазма - выраженная бледность кожи", - пишет Комаровский.

По его словам, у температурящего ребенка с ОРВИ кожа почти всегда розовая, поэтому такую лихорадку называют "розовой".

"Бледная кожа - "белая лихорадка" - это опасно, значит, срочно нужен врач, а любые физические методы охлаждения категорически противопоказаны", - рассказал доктор.

Скриншот: instagram.com/doctor_komarovskiy

Ранее доктор Комаровский предупредил о смертельной опасности обычного анальгина. По мнению медика, данный препарат влияет на систему кроветворения и снижает уровень гемоглобина, а также разрушает некоторые формы лейкоцитов.

Также напомним, что доктор Комаровский рассказал, почему для малышей опасны первые месяцы после появления зубов. Помимо этого, врач рассказал о том, с какого возраста малышам можно давать твердые фрукты, в частности грызть яблоки.