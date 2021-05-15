Лавров и Блинкен встретятся в Рейкьявике, чтобы вернуть отношения США и России на стабильный путь
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров 12 мая договорились о встрече в Рейкьявике на полях Арктического совета, которая пройдет 19-20 мая.
Представитель госдепартамента США заявил, что встреча будет попыткой вывести двусторонние отношения на более стабильный и предсказуемый путь.
Его слова приводит РИА Новости.
"Встреча будет попыткой вернуть отношения на более предсказуемый и стабильный путь", - сказал представитель госдепартамента на брифинге 14 мая.
По его словам, Вашингтон также надеется на сотрудничество с Россией в сферах, представляющих интерес для США.
Госсекретарь США с 16 по 20 мая совершит турне по Северной Европе и посетит Данию, Исландию и Гренландию.
В Исландии 19-20 мая Блинкен примет участие в очередной министерской встрече Арктического совета.
Госдепартамент пока не называет дату его предстоящей встречи с Лавровым, ее подробности станут известны позднее.
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