Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров 12 мая договорились о встрече в Рейкьявике на полях Арктического совета, которая пройдет 19-20 мая.

Представитель госдепартамента США заявил, что встреча будет попыткой вывести двусторонние отношения на более стабильный и предсказуемый путь.

Его слова приводит РИА Новости.

"Встреча будет попыткой вернуть отношения на более предсказуемый и стабильный путь", - сказал представитель госдепартамента на брифинге 14 мая.

По его словам, Вашингтон также надеется на сотрудничество с Россией в сферах, представляющих интерес для США.

Госсекретарь США с 16 по 20 мая совершит турне по Северной Европе и посетит Данию, Исландию и Гренландию.

В Исландии 19-20 мая Блинкен примет участие в очередной министерской встрече Арктического совета.

Госдепартамент пока не называет дату его предстоящей встречи с Лавровым, ее подробности станут известны позднее.



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