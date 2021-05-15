В Международном аэропорту "Борисполь" правоохранители задержали иностранца, который хотел ввезти в Украину 2,8 кг кокаина. Наркотики мужчина спрятал в личных вещах.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры на своем сайте.

По данным правоохранителей, во время прохождения таможенного контроля в Международном аэропорту "Борисполь" у иностранца среди личных вещей обнаружено 2,8 кг кокаина, который был скрыт в его чемодане.

"Ориентировочная стоимость наркотического средства по ценам "черного рынка" более 11,5 млн грн", - рассказали в прокуратуре.

В данный момент решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Ранее "Страна" сообщала, что в Борисполе задержали наркокурьера с килограммом кокаина в желудке. 45-летний курьер-европеец прилетел в аэропорт "Борисполь" авиарейсом из одной из стран Евросоюза.

Также напомним, что в Киеве задержали наркокурьера, который хранил кокаин в арендованном гараже и работал за биткоины. В полиции уточнили, что задержанным оказался 20-летний киевлянин.