Центральная избирательная комиссия получила и обработала документы собраний граждан Украины о проведении всеукраинского референдума по народной инициативе.

Собрания состоялись 29 апреля в 15 населенных пунктах Днепропетровской области. По результатам обработки были зарегистрированы пять инициативных групп всеукраинского референдума.

Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Комиссия проанализировала сведения о создании инициативных групп на предмет соответствия требованиям закона и приняла решение о регистрации этих инициативных групп.

Группы были образованы на собраниях граждан в пгт Петриковка Днепровского района, пгт Васильковка Синельниковского района, пгт Кринички Каменского района, Никополе Никопольского района и селе Шестерня Криворожского района.

Зарегистрированные инициативные группы планируют организовать сбор подписей избирателей для вынесения на всеукраинский референдум таких вопросов:

"Поддерживаете ли вы предложение, чтобы газ, который добывается на территории Украины, поставлялся гражданам Украины с целью использования в бытовых нуждах и государственным и коммунальным предприятиям, учреждениям и организациям по цене, которая включает цену его добычи и надбавку к цене добычи не более 30 процентов?";

"Поддерживаете ли вы возможность продажи земель (земельных участков) сельскохозяйственного назначения в Украине?";

"Поддерживаете ли вы продажу объектов стратегической собственности Украины?";

"Поддерживаете ли вы легализацию игорного бизнеса в Украине?";

"Поддерживаете ли вы легализацию наркотика марихуана в Украине?"

Также комиссия установила срок сбора подписей избирателей под этими инициативами - 90 дней (с 15 мая по 12 августа 2021 года включительно).

Вместе с тем ЦИК отказала в регистрации оставшимся 10 инициативным группам всеукраинского референдума, поскольку предложенные ими вопросы по содержанию и по сути совпадают с вопросами уже зарегистрированных инициативных групп, а также из-за нарушения законных процедур при проведении собрания граждан.

27 апреля комиссия направила своих представителей на собрания граждан по проведению всеукраинского референдума по народной инициативе. Пятнадцать собраний были запланированы на 29 апреля в Днепропетровской области и еще одно собрание - на 4 июля в Киеве.

Кроме того, 14 мая ЦИК признала утратившими силу ряд своих постановлений по организации подготовки и проведения всеукраинского референдума по народной инициативе в соответствии с законом, который утратил силу.

Напомним, президент Зеленский подписал закон о референдуме 8 апреля - спустя несколько месяцев после принятия его Радой.

Вскоре после этого в парламенте допустили, что вынесут на референдум вопрос проведения выборов на Донбассе.