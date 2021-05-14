Представители Чернобыльского заповедника рассказали, что в фотоловушки, расположенные на всей территории, часто попадают грациозные и тонконогие серны.

Соответствующие снимки были обнародованы на странице заповедника в Facebook.

"Территория Чернобыльского заповедника богата на копытных - оленей, лосей, серн. Правда, последних представителей рода оленевых, которых еще называют дикими козами или косулями, в зоне отчуждения меньше. Во всяком случае, так утверждают специалисты, исследовавшие следы диких животных по снегу", - рассказывают специалисты.

Но, несмотря на их количество на территории заповедника, в фотоловушки грациозные и тонконогие серны попадают довольно часто.

"На камеру животные или пасутся, или играют, или настороженно прислушиваются к звукам вокруг. И не зря. Ведь на косуль в лесу охотится даже лиса, не говоря уже о волке или рыси. И единственный способ спасения этих животных от хищников - побег", - добавили представители пресс-центра.

Скриншот: facebook.com/zapovidnyk2018

Ранее "Страна" сообщала, что Чернобыльский заповедник показал фото, как в зону отчуждения ЧАЭС пришла весна. Там началось цветение многих растений, а птицы и животные выращивают появившееся после зимы потомство.

Также напомним, что в Чернобыльском заповеднике показали фото, как барсуки пережили зиму в зоне отчуждения. на На их территории чувствуют себя свободно и не испытывают проблем с пропитанием даже после зимы.