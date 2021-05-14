Офис генерального прокурора намерен обжаловать избрание Печерским райсудом меры пресечения Виктору Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста. Офис сделает это после изучения полного решения суда.

Такое заявление сделала 14 мая генпрокурор Ирина Внедиктова в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Мы еще не видели полного решения. Я как генпрокурор просила арест и залог. Нравится ли мне, что я не получила то, что просила? Я думаю, что это очевидно. Если прокурор с чем-то пришел, то он хочет быть уверен в том, что он просит, поэтому я ознакомлюсь с решением суда, чтобы мы понимали мотивацию. Я уверена в своих действиях. Для объективности я изучу все, прочитаю, и как человек, который уверен в том, с чем я выступаю, я буду, конечно, идти дальше", - сказала Венедиктова.

Ранее "Страна" сообщала, что полиция уже надела электронный браслет на отправленного под домашний арест главу политсовета "Оппозиционной платформы - за жизнь".

Мы также разбирались, почему суд отказался сажать Медведчука в тюрьму, как того требовали прокуроры.