Во Львове нетрезвый водитель такси заснул во время оформления на него протокола за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции региона на своей странице в Facebook.

"Днем, 13 мая, патрульные получили вызов о нарушении ПДД на улице Любинский водителем автомобиля Chevrolet Aveo. Имея ориентировку, экипаж остановил упомянутое транспортное средство. 59-летний львовянин имел признаки алкогольного опьянения", - заявили в пресс-центре.

Мужчина как раз возвращался к своему месту жительства, шашка такси лежала в салоне автомобиля. Возле дома на защиту львовянина вышла его жена. Женщина стала просить отпустить мужа домой и простить ему нарушения, однако это не помогло.

Сам водитель в присутствии свидетелей отказался от проверки на состояние опьянения. Когда жена поняла, что повлиять на патрульных не может, начала давить на свидетелей. Ей и это не помогло.

"Патрульные оформляя на водителя протокол за управление в нетрезвом состоянии и постановления за нарушение других ПДД, заметили, что он просто заснул в своем автомобиле", - рассказали в полиции.

Скриншот: facebook.com/lvivpolice

Ранее "Страна" сообщала, что под Киевом водитель попробовал задавить полицейского, чтобы избежать оформления протокола о нарушении правил. Сейчас фигурант задержан, ему сообщено о подозрении в совершении указанного преступления.

Также напомним, что в Кременчуге пьяный гонщик пытался сбежать от полиции на "Жигулях", переделанных в кабриолет. В результате на нарушителя составили административный протокол.