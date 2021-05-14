Во Львове пьяный таксист уснул за рулем во время оформления на него протокола. Фото
Во Львове нетрезвый водитель такси заснул во время оформления на него протокола за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции региона на своей странице в Facebook.
"Днем, 13 мая, патрульные получили вызов о нарушении ПДД на улице Любинский водителем автомобиля Chevrolet Aveo. Имея ориентировку, экипаж остановил упомянутое транспортное средство. 59-летний львовянин имел признаки алкогольного опьянения", - заявили в пресс-центре.
Мужчина как раз возвращался к своему месту жительства, шашка такси лежала в салоне автомобиля. Возле дома на защиту львовянина вышла его жена. Женщина стала просить отпустить мужа домой и простить ему нарушения, однако это не помогло.
Сам водитель в присутствии свидетелей отказался от проверки на состояние опьянения. Когда жена поняла, что повлиять на патрульных не может, начала давить на свидетелей. Ей и это не помогло.
"Патрульные оформляя на водителя протокол за управление в нетрезвом состоянии и постановления за нарушение других ПДД, заметили, что он просто заснул в своем автомобиле", - рассказали в полиции.
Скриншот: facebook.com/lvivpolice
Ранее "Страна" сообщала, что под Киевом водитель попробовал задавить полицейского, чтобы избежать оформления протокола о нарушении правил. Сейчас фигурант задержан, ему сообщено о подозрении в совершении указанного преступления.
Также напомним, что в Кременчуге пьяный гонщик пытался сбежать от полиции на "Жигулях", переделанных в кабриолет. В результате на нарушителя составили административный протокол.