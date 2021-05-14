Минимум 26 палестинцев погибли и более 600 получили ранения 14 мая в результате беспорядков на Западном берегу реки Иордан и ударов израильской армии в секторе Газа. Еще несколькими часами ранее сообщалось о четырех погибших и 150 раненых.

Статистику приводит новостной портал Dunya Al Watan со ссылкой на палестинское Министерство здравоохранения.

По информации ведомства, только в одной Газе жертвами бомбардировок стали 16 жителей. Сектор по-прежнему подвергается систематическим обстрелам как с воздуха, так и с земли. В свою очередь радикальные группировки, которые действуют на территории Палестины ведут ракетный обстрел территории Израиля, в результате которого также есть пострадавшие и разрушения.

На Западном берегу реки Иордан, где с раннего утра пятницы не стихают беспорядки, четверо арабов погибли в Хевроне, Иерихоне, Дженине и Рамалле, еще двое - в Сальфите. Наибольшие потери - четыре человека - палестинцы понесли в Наблусе. В общей сложности за день там было не менее 200 столкновений между палестинскими протестующими и сотрудниками пограничной полиции. Последние активно применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Палестинцы же жгут покрышки, забрасывая силовиков камнями.

Как рассказывала "Страна", утром 14 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию в секторе Газа с участием своих ВВС.

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