Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании 14 мая утвердил стратегию развития кибербезопасности в стране на ближайшие пять лет. Также орган принял решение о создании кибервойск.

Об этом сообщили на брифинге после заседания министр цифровой трансформации Михаил Федоров, а также президент Владимир Зеленский в свежем видеообращении.

"Первый вопрос касался стратегии кибербезопасности нашей страны. Принята стратегия развития кибербезопасности на следующие пять лет", - сказал Федоров.

А президент Зеленский по итогам заседания также сообщил о рассмотрении "безотлагательных мер обеспечения дальнейшей биологической безопасности Украины, защиты страны в киберпространстве и создании кибервойск Украины".

Днем ранее в рамках форума "Украина 30. Безопасность страны" открылся государственный центр реагирования на кибератаки "Киберцентр UA30". Зеленский во время презентации центра заявил, что благодаря созданию подобных организаций Украина будет развивать кадровый потенциал.

Ранее Федоров приводил данные, согласно которым только в январе текущего года в Украине было зарегистрировано около 14 миллионов инцидентов, связанных с кибератаками.

"Страна" рассказывала, что СНБО в пятницу создал государственную систему цифрового вещания.

Также на заседании шла речь о механизме введения санкций против граждан Украины.