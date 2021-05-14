В Чернигове, где четверо малышей из одной семьи отравились неизвестным веществом, зафиксировали летальный случай от ботулизма.

Об этом сообщает Черниговский областной лабораторный центр Минздрава Украины в пятницу, 14 мая.

По данным центра, причиной заболевания и смерти 38-летней женщины стало употребление рыбы вяленой непотрошеной собственного приготовления. Данный случай заболевания подтвержден лабораторией ГУ "Черниговский областной лабораторный центр МОЗ Украины".

"Женщина из Коропского района заболела после употребления рыбы вяленой непотрошеной собственного приготовления. Этот случай заболевания подтвержден лабораторно, лечилась она в областной больнице", - заявили в лабораторном центре.

Ранее "Страна" сообщала, что на майские праздники в Черниговской области три человека подхватили ботулизм, угостившись вяленой рыбой. Заболевшие - 34-летний житель Чернигова, а также 38-летняя и 67-летний жители Черниговской области.

Также напомним, что в феврале от ботулизма в Украине умерли два человека. Летальные случаи были зафиксированы в Хмельницкой и области и в Одессе.