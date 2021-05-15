Криминальная группа хакеров DarkSide, которую власти США обвиняют в проведенной 7 мая кибератаке на топливопровод Colonial Pipeline, приняла решение о роспуске.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на компании FireEye и Intel 471, которые специализируются на кибербезопасности.

По данным компаний, участники DarkSide оповестили других хакеров о том, что группа прекращает работу. А сайт, который, как считается, до недавних пор использовали члены DarkSide, больше не функционирует.

При этом, по информации издания, участники DarkSide пояснили, что приняли такое решение, так как сталкиваются со все большим давлением со стороны правоохранительных органов, а также властей США.

В статье говорится, что подобные маневры хакеров - обычное дело. Нередко после таких действий они формируют новую группу и возобновляют кибератаки.

Топливопровод, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США, в результате атаки был парализован на несколько дней. Восстановить его работу удалось 11 мая.

Ранее власти США сообщили, что это сделала именно DarkSide. В Вашингтоне полагают, что хакеры живут в России, однако не имеют никакого отношения к руководству РФ.

Агентство Bloomberg написало со ссылкой на источники, что компания-оператор американского трубопровода Colonial Pipeline заплатила около $5 миллионов хакерам за восстановление своей компьютерной сети.