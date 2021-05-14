В пятницу, 14 мая, Государственное бюро расследований объявило о подозрении в покушении на убийство начальнику одного из управлений Главного управления Нацполиции в Сумской области.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своем сайте.

"Полковнику полиции сообщили о подозрении в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и в незаконном проникновении в жилище или другое владение, совершенное должностным лицом с применением насилия", - заявили в пресс-центре.

В ходе расследования было установлено, что в августе 2018 года между полковником полиции и егерем возник конфликт относительно исполнения последним своих профессиональных обязанностей.

"В служебном помещении Черноморского биосферного заповедника НАН Украины "Морской" полицейский совершил нападение на егеря. Полковник полиции ударил его по голове рукояткой пистолета и продолжил бить кулаками по лицу. Потом полицейский выстрелил в сторону головы пострадавшего, но не попал", - рассказали в ГБР, добавив, что пострадавшему удалось прекратить избиение и задержать нападавшего.

В данным момент полковнику полиции грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Ранее "Страна" сообщала, что ГБР расследует гибель пограничника под Одессой как результат халатного отношения к воинской службе. Сейчас проводятся неотложные следственные действия, устанавливаются лица, ответственные за эксплуатацию лодки и ее техническое состояние, а также за проведение инструктажей.

Также напомним, что ГБР завело дело из-за выплат зарплаты Тупицкому и Касминину. Также ГБР рассмотрит законность использования судьями служебных автомобилей.