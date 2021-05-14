Руководитель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия назвал причины вероятной отставки главы Минздрама Максима Степанова. Также он заявил, что его преемником станет главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Об этом нардеп сказал 14 мая в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

По словам Арахамии, Степанов провалил закупки вакцин против коронавируса. А вот все успехи Украины по переговорам насчет закупки вакцин он приписал стараниям президента Владимира Зеленского и руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Как он считает, Степанов не проявлял должной эффективности в этом направлении.

Арахамия также убеждает, что Ляшко не несет ответственности за провалы в кампании вакцинации, потому что отвечал за другое направление - карантинные меры. И они, по мнению Арахамии, были эффективными.

В перерыве ток-шоу политик заявил, что Ляшко займет пост министра вместо Степанова.

Ранее "Страна" сообщала, что на следующей неделе могут поменять сразу трех министров, в том числе Степанова. Главы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Министерства инфраструктуры Игорь Петрашко и Владислав Криклий подали заявления об отставке, а Степанов отказался писать такое заявление.

В связи с этим в парламент поступило представление главы Кабинета министров Дениса Шмыгаля об отставке главы МОЗ.