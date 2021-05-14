Картина Пабло Пикассо "Женщина, сидящая у окна" ("Мария-Тереза") была продана на аукционе в Нью-Йорке за $103,4 млн.

Об этом сообщается на сайте аукционного дома Christie's.

В частности, работа 1932 года ушла с молотка за 19 минут. Финальная цена составила $90 млн, но с учетом всех дополнительных выплат новый покупатель заплатит за нее $103,4 млн. Перед торгами эксперты оценили ее в $55 млн.

В последний раз "Женщину, сидящую у окна" выставляли на аукцион в 2013 году. Тогда она была продана $44,8 млн (с комиссией) анонимному покупателю.

Отметим, что это уже пятая картина Пикассо, проданная за более чем 100 милионов долларов США. На сегодняшний день самой дорогой его работой считается картина "Алжирские женщины", которую продали в 2015 году за 179,4 миллиона долларов США.

Пабло Пикассо, "Женщина, сидящая у окна". Фото: twitter.com/ChristiesInc

Ранее "Страна" сообщала, что картина цифрового художника Beeple продана на аукционе за $69 миллионов. На аукцион выставили JPG-файл - коллаж из всех изображений, которые художник ежедневно публиковал в интернете в течение пяти тысяч дней начиная с 2007 года.

Также напомним, что картина, написанная Моне на заднем дворе дома, ушла с молотка за рекордные $110 млн. На аукционе Sotheby's в Нью-Йорке выставлялась картина из серии "Стога сена". Точная стоимость составила $110 747 000.