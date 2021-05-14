Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович прокомментировал "Стране" инициативу главы Офиса президента Андрея Ермака о проведении срочного заседания политсоветников Нормандской четверки.

В частности, Арестович рассказал о причинах и повестке этой встречи.

"Причины все те же: стагнация в мирном процессе, смерти на фронте, российская военная активность вокруг границ Украины. Повестка: возвращение к полному прекращению огня, разблокирование и реализация итогов Парижского саммита 2019 года, подготовка новой встречи лидеров в Нормандском формате на высшем уровне", - отметил Арестович.

Он также уточнил, что пока неизвестно, будет ли Украина на срочном заседании политсоветников согласовывать кластеры по политической части Минских соглашений.

"Это неизвестно. Я назвал причины, а повестку ещё предстоит утвердить. Кластеры обсуждаются последовательно. Сначала - безопасность. И ее практическое достижение", - добавил Алексей Арестович.

Напомним, 13 мая на встрече с послами Большой семерки, Швеции и Европейского Союза Ермак сообщил, что направил письмо ко всем своим коллегам по Нормандскому формату с предложением срочно созвать видеоконференцию или встретиться очно. Также он охарактеризовал текущую ситуацию на консультациях ТКГ и переговорах политических советников Нормандской четверки как "затяжную стагнацию".

"Страна" разбиралась, почему Ермак запросил срочную встречу по Донбассу именно сейчас.