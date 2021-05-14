В пятницу, 14 мая, "оранжевый" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 сохраняется только в Николаевской области.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

По данным МОЗ, в Николаевской области коэффициент выявления случаев инфицирования - 20,6%, при определенном показателе 20%.

В частности, "желтый" уровень введен во всех других областях Украины, в связи с этим ситуация в стране стабилизируется.

"Показатель госпитализаций больных с Covid-19 выше определенного показателя не зафиксирован ни в одном регионе. Также ни в одной из областей уровень загруженности коек кислородом не превышает определенного показателя 65%", - рассказали представители Минздрава.

Помимо этого, в ЦОЗ напомнили, что необходимо и в дальнейшем придерживаться противоэпидемических мероприятий и правил респираторной гигиены. В частности, врачи советуют:

избегайте скоплений людей и закрытых помещений с плохой вентиляцией;

надевайте маску в общественных местах, следите, чтобы маска закрывала и нос, и рот;

придерживайтесь физической дистанции - 1,5 метра от других;

тщательно и часто мойте руки около 40 секунд, при отсутствии такой возможности - пользуйтесь антисептиками с содержанием не менее 70% спирта;

не прикасайтесь лица, особенно глаз, рта, носа, поскольку именно через них инфекции легче проникнуть в организм;

следуйте этикета кашля: кашляйте и чихайте в сгиб локтя или одноразовый платок;

вакцинируйтесь, как только до вас доходит этап вашей вакцинации;

следите за своим здоровьем, и если появляются симптомы заболевания, безотлагательно обращайтесь к врачу.

Скриншот: facebook.com/phc.org.ua

Ранее "Страна" сообщала, что Николаевская область побыла "желтой" лишь сутки и снова вернулась в "оранжевую" карантинную зону. В регионе, где еще вчера все показатели были в норме, сегодня превышен коэффициент выявления новых случаев.

Также напомним, что по состоянию на 13 мая вся Украина была в "желтой" зоне карантина. В то же время, уже девять регионов Украины по проценту эпидемического порога соответствуют зеленой зоне.