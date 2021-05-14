Все пять членов набсовета НАК "Нафтогаз Украины", которые 30 апреля публично объявили о прекращении своих полномочий с 14 мая, отказались от предложения Кабмина остаться еще на год.

Об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном сегодня вечером, передает "Интерфакс-Украина".

"Таким образом, в составе Наблюдательного совета "Нафтогаза" остается Роберт Бенш, гражданин США, который был назначен в качестве представителя государства в 2020 году и переназначен правительством в конце апреля текущего года", – говорится в документе.

"Поэтому Наблюдательный совет не будет иметь кворума для принятия крайне необходимых решений", – констатирует "Нафтогаз".

В связи с этим компания предложила назначить новый состав наблюдательного совета.

"Нафтогаз" напоминает, что из набсовета уходят независимые члены Клэр Споттисвуд (глава совета), Бруно Лескуа и Людо ван дер Хейден и представители государства Юлия Ковалив и Наталья Бойко.

По данным издания, с 1 мая из-за невыбранных номинационным комитетом независимых членов отсутствуют набсоветы в 12 крупных компаниях, контрольные пакеты которых переданы Фонду госимущества Украины. В частности, в этом списке Одесский припортовый завод (ОПЗ), "Центрэнерго", "Турбоатом", "Энерготяжмаш", пять подконтрольных государству облэнерго (без Тернопольоблэнерго), "Харьковэнергосбыт", Днепровская и Криворожская ТЭЦ.

Согласно украинскому законодательству и нормативной базе, в набсоветах крупнейших госкомпаний большинство членов должно быть независимыми, их отбирает рекрутер и номинационный комитет с совещательными голосами доноров, а утверждает Кабмин.

Возглавляет номинационный комитет глава регионального представительства Международной финансовой корпорации (IFC) в Украине и Беларуси Джейсон Пеллмар. В состав комитета входят, помимо представителей правительства, независимые члены – управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы Маттео Патроне, постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, а также бизнес-омбудсмен Марчин Свенчинский.

Напомним 30 апреля весь набсовет НАК "Нафтогаз" ушел в отставку после встречи с новым главой правления компании Юрием Витренко, которого назначил Кабинет министров. Решение об увольнении предыдущего руководителя, Андрея Коболева, было жестко раскритиковано Госдепом США.

28 апреля Кабинет министров Украины уволил с должности Андрея Коболева и всех членов наблюдательного совета "Нафтогаза".

Сегодня премьер Денис Шмыгаль сообщил послам "Большой семерки", что членам набсовета "Нафтогаза" предложили остаться еще на год.

В свою очередь послы G7 похвалили Кабмин за решение оставить членов набсовета "Нафтогаза" еще на год.