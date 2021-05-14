Сегодня, 14 мая, представители Минздрава предупредили, что в мае часть людей, которые прививались первой дозой вакцины AstraZeneca/Covishield против Covid-19 начнут получать вторую дозу препаратом AstraZeneca-SKBio.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

"В мае часть людей, которые прививались первой дозой вакцины AstraZeneca/Covishield против Covid-19 начнут получать вторую дозу (через 12 недель после первой прививки)", - заявили в ЦОЗ, добавив, что для этого зарезервировано 26 тысяч доз вакцины AstraZeneca-SKBio.

В частности, вакцины AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca/Covishield имеют одинаковый состав и технологию производства. Поэтому, если человек получил первую дозу вакцины Covishield, то вторая доза может быть AstraZeneca-SKBio.

"Подчеркиваем, что люди, которые вакцинировались остаточными дозами или как публичные лица, также гарантированно будут вовремя привиты против Covid-19 второй дозой", - рассказали в Минздраве.

Скриншот: facebook.com/phc.org.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине уже почти закончилась вакцина AstraZeneca для первой прививки. По состоянию на 13 мая в Украине сделали уже 918 162 прививки от коронавируса.

Также напомним, что в Украине пока не будут вакцинировать всех желающих, записавшихся на прививку через "Дию". В частности, вакцинировать будут зарегистрированных через приложение людей из приоритетных групп.