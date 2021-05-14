Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер заявила, что Вашингтон ожидает от Баку немедленного отведения всех войск от границы с Арменией. О притязании на территории Армении в Азербайджане заговорили после очередного обострения конфликта в Нагорном Карабахе соенью.

Как сообщает ТАСС, Портер сделала заявление по поводу Армении и Азербайджана 14 мая на регулярном брифинге.

По ее словам, США внимательно отслеживают ситуацию в Сюникской области Армении, приграничной с Азербайджаном.

"Мы пристально следим за ситуацией. Перемещение сил в этих районах является безответственным, а также неоправданно провокационным. Мы надеемся, что Азербайджан немедленно отведет все силы и прекратит дальнейшие провокации", - сказала представительница Госдепа.

Как писала "Страна", днем ранее французский президент Эммануэль Макрон обратился к Баку в своем Фейсбуке на армянском языке и потребовал от Азербайджана вывести войска с территории Армении.

Между тем исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить Армении военную помощь.