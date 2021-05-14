В пятницу, 14 мая, на Западном берегу реки Иордан вспыхнули беспорядки, ставшие следствием разгорающегося застарелого арабо-израильского конфликта. Контролирующее сектор Газа палестинское движение ХАМАС провозгласило их революцией.

Об этом сообщает "Интфрефакс-Украина".

"Мы приветствуем вашу революцию", - завил представитель ХАМАС и призвал палестинцев "поджечь землю под ногами оккупантов".

Правда, позже в политическом руководстве движения сделали прямо противоположное заявление, объявив о готовности к перемирию с Израилем. Готовность выразил председатель политбюро ХАМАС Халед Машааль. При этом он констатировал, что в Израиле никак не отреагировали на его предложение.

Между тем палестинская сторона сообщает о гибели четырех палестинцев и ранении еще 150 на Западном берегу Иордана во время столкновений с израильской армией.

Палестинские власти, контролирующие территории на Западном берегу Иордана, в отличие от группировок из сектора Газа, выступают против идеи вооруженной борьбы против Израиля.

Как писала "Страна", Армия обороны Израиля проводит операцию по нанесению ударов по сектору Газа. Это делается в ответ на ракетные обстрелы израильской территории.

Тем временем авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" второй день подряд отменяет запланированный рейс из Киева в Тель-Авив из-за обострения конфликта Израиля с Палестиной.