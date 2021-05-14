В Украине сегодня открываются первые легальные казино. "Страна" решила заглянуть в одно из них - в казино "Шангри Ла" в киевском отеле Fairmont Grand Hotel.

У входа в казино клиентов встречает несколько охранников с металлодетекторами и хостес.

Персонал сначала к клиентам обращается на английском языке, но если в ответ слышат русскую речь то переходят на русский язык.

Чтобы попасть в казино, нужно зарегистрироваться, стать клиентом. Процедура следующая: подписание соглашения о обработке персональных данных, для регистрации понадобиться паспорт и фотография, фото делает менеджер прямо у входа в казино, после чего клиенту выдают клубную карту.

Предлагают алкоголь, сигары, но все платное. В спортивной одежде вход запрещён.

Клиентам доступны игры на столах (все виды классических игр), игровые автоматы, Live-рулетка (электронный терминал).

Напомним, в пятницу, 14 мая в Украине анонсировано открытие сразу нескольких казино. Это будут первые заведения, которые легально откроются в Украине после принятия закона об игорном бизнесе. "Страна" подробно писала, кто за ними стоит.

Отметим, что согласно опросам, идею легализации казино в Украине поддерживает не больше трети жителей страны.