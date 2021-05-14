Послы "Большой семерки" (G7) в Украине приветствуют достижение украинскими властями взаимопонимания с наблюдательным советом НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом говорится в сообщении на странице послов в Твиттере.

"Послы G7 были рады услышать сегодня от Дениса Шмыгаля, что правительство достигло взаимопонимания с наблюдательным советом НАК "Нафтогаз", что дает компании возможность двигаться дальше и сохраняет независимость корпоративного управления", - сказано в нем.

Также послы снова призвали Украину разработать законодательство, которые будет обеспечивать полное соответствие принципам Организации экономического сотрудничества и развития по корпоративному управлению в соответствии с обязательствами Украины.

"Мы с нетерпением ждем выполнения этих обязательств и готовы продолжать поддержку этой реформы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что Шмыгаль сообщил послам "Большой семерки", что членам набсовета "Нафтогаза" предложили остаться еще на год.

Как сообщалось, 30 апреля весь набсовет НАК "Нафтогаз" ушел в отставку после встречи с новым главой правления компании Юрием Витренко, которого назначил Кабинет министров. Решение об увольнении предыдущего руководителя, Андрея Коболева, было жестко раскритиковано Госдепом США.