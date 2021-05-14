По оперативной информации лабораторных центров, в Украине весной зарегистрированы пять случаев завезенной малярии. Один из заболевших скончался. Все больные - работники морских судов, курсировавших в страны Африки.

Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава.

В начале мая в Одессе малярию подтвердили у 43-летнего мужчины. В течение последних пяти месяцев он был капитаном морского судна-газовоза, которое осуществляло перевозки в порты Анголы.

Мужчину госпитализировали в частное медицинское учреждение на шестой день после проявления симптомов - повышения температуры до 39°С, озноба, потливости, слабости, головной боли. До этого больной принимал жаропонижающие препараты.

На следующий день после госпитализации из-за ухудшения состояния его перевели в реанимацию городской инфекционной больницы. Малярию подтвердили лабораторно. Сейчас больному проводят специфическое лечение по схеме и дезинтоксикационную терапию.

Один завезенный случай малярии стал летальным. Умер 31-летний житель Одесской области. Он в течение последних шести месяцев работал поваром на борту морского судна, курсировавшего в страны Африки: Сенегал, Кот-д'Ивуар, Конго.

В ходе эпидрасследования выяснилось, что во время рейса мужчина не получал противомалярийные препараты.

На одном с ним судне находились шестеро моряков - граждан Украины, и все одновременно вернулись домой. Двое из них заболели малярией и госпитализированы в лечебные учреждения в Херсоне и Николаеве.

Житель Херсона обратился за медицинской помощью на седьмой день болезни после телефонного разговора с коллегами, узнав о смерти сотрудника. Он госпитализирован в тяжелом состоянии, его диагноз подтвержден лабораторно.

Еще одного моряка с того же судна направили на обследование. С двумя оставшимися пока связаться не удалось.

Кроме того, в конце апреля в Херсоне был зарегистрирован случай завезенной тропической малярии - у мужчины 35 лет, работавшего старшим помощником капитана на теплоходе для перевозки контейнеров из Грузии в страны Африки (Бенин, Камерун, Заир, Намибию, Нигерию) и Азии (Шри-Ланку, Сингапур).

В ЦОЗ напомнили, что малярия - угрожающее для жизни заболевание, передающееся через укусы комаров. Малярия поддается профилактике и лечению. Для профилактики заболевания нужно принимать противомалярийные препараты или делать химиопрофилактику. Последнюю начинают за несколько недель до поездки.

Также, чтобы уберечься от болезни, нужно предупреждать укусы комаров. Для этого:

надевайте одежду, которая максимально прикрывает тело;

используйте репелленты - средства от насекомых, в том числе комаров;

находитесь в помещениях, где установлены антимоскитные сетки, обработанные инсектицидом длительного действия.

Передача малярии происходит в 87 странах мира, в основном это страны Африки, Азии, Южной и Северной Америки. В Украине все зарегистрированные случаи заболеваний завезенные.

Симптомы малярии появляются через 10-15 дней после укуса инфицированного комара. Первые симптомы - лихорадка и головная боль - могут проявляться слабо, что затрудняет выявление малярии.

Если во время путешествия или в течение года после возвращения из поездки появляются симптомы гриппа или повышается температура, следует немедленно обратиться к врачу и сообщить ему об истории поездок.

Лечение необходимо начать в течение первых 24 часов после проявления симптомов, иначе малярия может развиться в серьезное заболевание и закончиться смертью.

Зимой "Страна" писала, что мать с сыном привезли на Закарпатье малярию из Республики Конго.

А в марте мы рассказывали о смерти от этой болезни харьковчанки.