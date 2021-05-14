Глава Налоговой службы Алексей Любченко рассматривается на должность министра экономики, а на пост министра инфраструктуры хотят назначить руководителя "Укравтодора" Александра Кубракова.

Об этом сообщили депутаты "Слуги народа".

"Появились фамилии кандидатов. На должность министра экономики предлагают Алексея Любченко (главу Налоговой службы Украины - Ред.). На должность министра инфраструктуры - Александра Кубракова (руководителя "Укравтодора" - Ред.)", - написал народный депутат Александр Качура в своем Telegram-канале в пятницу вечером.

Кроме того, о том, что на должности министра экономики номинируется Любченко, а министра инфраструктуры – Кубраков, написала также народный депутат правящей фракции "Слуга народа" Юлия Гришина.

"Похоже мы потеряли Главу налоговой и нашли Министра экономики. Думаю, правильное решение. В ГНС хороший задел и кадровый резерв. А Минэкономики очевидно нуждается в усилении", – подтвердил коллега Гришиной по фракции глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Напомним, министры экономики Игорь Петрашко и инфраструктуры Владислав Криклий в пятницу написали заявления об отставке по собственному желанию, которые уже внесены в Верховную Раду.

Также мы писали, что главу налоговой Любченко хотят назначить первым вице-премьером с перспективой заменить Шмыгаля.