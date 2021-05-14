В пятницу гривня на межбанке Украины укрепилась на четыре копейки
В последний рабочий день недели, 14 мая, курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился на четыре копейки - до 27,58 грн/$1 с 27,62 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 27,57-27,59 грн/$1, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.
Согласно данным Нацбанка Украины, справочный курс гривни на межбанке в пятницу укрепился до 27,61 грн/$1 с 27,63 грн/$1 в четверг.
Регулятор укрепил курс нацвалюты на понедельник, 17 мая, - до 27,6142 грн/$1 с 27,6273 грн/$1 накануне, а также установил официальные курсы гривни к иностранным валютам
- AUD 1 австралийский доллар - 21.4107
- BYN 1 белорусский рубль - 10.9393
- EUR 1 ЕВРО - 33.4781
- PLN 1 польский злотый - 7.4074
- ILS 1 новый израильский шекель - 8.4238
- RUB 10 российских рублей - 3.7351
- HUF 100 венгерских форинтов - 9.4208
- GBP 1 фунт стерлингов - 38.8891
- CZK 1 чешская крона - 1.3133
- SEK 1 шведская крона - 3.307
- CHF 1 швейцарский франк - 30.5788
- CNY 1 китайский юань женьминьби - 4.2906
Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 12 мая составил 467,24 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $401,61 млн.
Ранее "Страна" писала о том, что доллар немного подешевел, но на него давят новости по Медведчуку, топливу и другие риски.
Также мы сообщали, что курс доллара подняли даже без покупок иностранцев под дивиденды. Эксперты рассказали о перспективах гривни.