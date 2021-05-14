В последний рабочий день недели, 14 мая, курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился на четыре копейки - до 27,58 грн/$1 с 27,62 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 27,57-27,59 грн/$1, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Согласно данным Нацбанка Украины, справочный курс гривни на межбанке в пятницу укрепился до 27,61 грн/$1 с 27,63 грн/$1 в четверг.

Регулятор укрепил курс нацвалюты на понедельник, 17 мая, - до 27,6142 грн/$1 с 27,6273 грн/$1 накануне, а также установил официальные курсы гривни к иностранным валютам

AUD 1 австралийский доллар - 21.4107

BYN 1 белорусский рубль - 10.9393

EUR 1 ЕВРО - 33.4781

PLN 1 польский злотый - 7.4074

ILS 1 новый израильский шекель - 8.4238

RUB 10 российских рублей - 3.7351

HUF 100 венгерских форинтов - 9.4208

GBP 1 фунт стерлингов - 38.8891

CZK 1 чешская крона - 1.3133

SEK 1 шведская крона - 3.307

CHF 1 швейцарский франк - 30.5788

CNY 1 китайский юань женьминьби - 4.2906

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 12 мая составил 467,24 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $401,61 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что доллар немного подешевел, но на него давят новости по Медведчуку, топливу и другие риски.

Также мы сообщали, что курс доллара подняли даже без покупок иностранцев под дивиденды. Эксперты рассказали о перспективах гривни.