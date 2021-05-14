В Украине в субботу, 15 мая, западные и северные регионы окажутся в зоне неустойчивой погоды, с кратковременными дождями и грозами. Теплее всего будет на востоке и юго-востоке, а прохладнее - в западных областях. Ветер ожидается юго-западный 5-10 м/с. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Ближайшей ночью температура воздуха на территории Украины опустится до +9-14 градусов. В дневные часы потеплеет до +20-25 градусов. В восточных областях - до +28, а на Закарпатье +14-19.

В ближайшие сутки столичный регион еще будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, поэтому погода будет неустойчивой, возможны локальные кратковременные дожди и грозы.

В ночь на 15 мая осадков не ожидается, температура воздуха составит + 10-12 градусов.

Днем возможен небольшой кратковременный дождь, грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха - до +21-23.

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