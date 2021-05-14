Шотландского актера Кевина Гатри, известного кинозрителям по роли волшебника Абернати в цикле фильмов "Фантастические твари", приговорили к трем годам тюрьмы за нападение с целью изнасилования.

Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на постановление суда в Глазго.

33-летнего актера внесли в реестр преступников, совершивших насильственные действия сексуального характера. Суд лишил его свободы сроком на три года в связи с инцидентом, который произошел в Глазго почти четыре года назад - в ночь с 30 сентября на 1 октября 2017 года.

Как сказано в судебном решении, в тот вечер Гатри отдыхал в баре вместе со своим другом актером Скоттом Ридом. В заведении они ожидали общую знакомую, с которой вместе ходили в театральную школу. Однако по дороге на встречу, в такси, 29-летней женщине стало плохо, в результате чего они отвезли ее домой к Риду.

Суд пришел к выводу, что в тот момент, когда Рид вызывал скорую помощь к себе на дом для занемогшей подруги, то Гатри, оставшийся с нею в комнате наедине, вступил с ней в половой контакт.

Как заявила женщина в суде, она "не осознавала, что происходит", но не сразу сообщила об инциденте, поскольку "была напугана".

Помимо серии фильмов "Фантастические твари", Гатри также знаменит по лентам "Дюнкерк" (2017) и "Солнце над Литом" (2013), а также сериалу "Игра родом из Англии" (2020).

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