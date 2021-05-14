Главу Государственной налоговой службы Алексея Любченко, которого планируют назначить министром экономики вместо Игоря Петрашко, подавшего в отставку, могут назначить также первым вице-премьером с перспективой стать главой правительства.

Об этом сообщают источники "Страны".

Любченко планируют назначить не только на должность министра экономики, но и на первого вице-премьера. А вслед за этим, возможно, и на премьера.

Отметим, что Любченко в последнее время сблизился с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Также Любченко называют человеком, близким к таможенному другу Зеленского Илье Павлюку.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что на следующей неделе могут поменять сразу трех министров. Главы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Министерства инфраструктуры Игорь Петрашко и Владислав Криклий подали заявления об отставке.

Кроме того, по данным источников, власти хотят отправить в отставку и министра здравоохранения Степанова. Однако он пока отказывается писать заявление по собственному желанию, рассчитывая на поддержку ряда депутатов Рады.

Ранее мы писали, что в понедельник фракция "Слуга народа" обсудит отставку главы МОЗ Украины Степанова.