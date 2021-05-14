Министерство здравоохранения дало разрешение проводить массовые спортивные мероприятия. Но участники должны придерживаться определенных правил.

Об этом во время брифинга заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге.

"Спортивные мероприятия можно проводить только с соблюдением противоэпидемических норм на открытом воздухе в регионах, где не действуют дополнительные ограничения местных властей, – заявил Ляшко. – Каждый участник должен пройти опрос на наличие симптомов респираторного заболевания, определить температуру тела, которая должна быть не выше 37,2 градуса".

По его словам, ответственность за соблюдением норм несут организаторы соревнований.

Также он сообщил, что регистрация на соревнования должна проводиться только онлайн.

При проведении мероприятий с количеством до 1 тыс. участников, старты должны происходить с ограничением количества не более 100 участников в одной "волне". В случае проведения мероприятия с количеством более 1000 участников, старты должны происходить с ограничением количества не более 200 участников.

Кроме того, участникам соревнований запрещено обмениваться личными вещами.

Напомним, ранее санврач Ляшко упрекнул украинцев в игнорировании спорта. Это приводит к смертям из-за коронавируса.

Также мы писали, что Ляшко рассказал, когда в Украине начнется массовая вакцинация от коронавируса для всех желающих.