После того, как главы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Министерства инфраструктуры Игорь Петрашко и Владислав Криклий подали заявления об отставке, перестановки в Кабмине могут продолжиться.

Об этом сообщает телеграм-канал "Политика Страны".

Министра здравоохранения Максима Степанова продолжают уговаривать написать заявление на увольнение.

"Степанова пока не уговорили написать заявление на увольнение. Но уговаривают. Степанов пока упирается. Он рассчитывает на поддержку группы депутатов, которые обещают не голосовать за его отставку", - говорится в сообщении телеграм-канала.

По данным ресурса, перестановки объясняют желанием президента Владимира Зеленского видеть на ключевых постах "своих" людей.

Напомним, в понедельник, 17 мая депутаты от фракции "Слуга народа" на своем заседании намерены обсудить вопрос об отставке главы Минздрава Максима Степанова.

Также мы сообщали, что "Слуги народа" отозвали проект постановления об отставке министра финансов Сергея Марченко.