Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить Армении военную помощь.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова Пашинян во время заседания по ситуации на границах Армении.

"Вчера была достигнута договоренность, что сегодня ВС Азербайджана должны покинуть территорию Армении. Эта договоренность выполнена частично, есть территории, которые азербайджанцы покинули. Но, поскольку договоренность не выполнена полностью, сегодня я обратился к президенту России в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года и Договором об армяно-российской группировке войск для предоставления Армении, в том числе, военной помощи", - заявил Пашинян.

Напомним, ВС Азербайджана начали боевые действия в зоне карабахского конфликта в сентябре прошлого года, заявив о провокации с армянской стороны. В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, вводе российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану.

В апреле в Карабахе заявили об отсутствии мира с Азербайджаном.

Также сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон обратился к Баку с требованием вывести войска из Армении.