В Чернигове полицейские застрелили 45-летнего мужчину, который бросился на них с ножами в обеих руках. Инцидент произошел в пятницу, 14 мая, около 11:00. Правоохранители приехали по вызову жильца многоэтажки, который заявил, что его соседке угрожает убийством сожитель. Об этом сообщил пресс-секретарь патрульной полиции Черниговщины Виталий Копистко, передает местное издание "Высокий вал".

Фото: val.ua

На место прибыли два экипажи патрульной полиции. Двери правоохранителям никто не открыл, но были слышны крики женщины и угрозы мужчины ее убить. Патрульные открыли двери и увидели мужчину, который держал ножи в обеих руках.

"Мужчина вел себя агрессивно, не реагировал на команды успокоиться и бросить ножи. Затем он внезапно развернулся и начал бежать в сторону полицейских. Поэтому полицейский был вынужден применить табельное оружие", - рассказал Копистко.

Пуля попала мужчине в живот. На место ЧП сразу вызвали скорую помощь, однако спасти раненого медикам не удалось. Сейчас руководство патрульной полиции проводит служебное расследование. О происшествии сообщили в прокуратуру.

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