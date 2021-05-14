Главы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Министерства инфраструктуры Игорь Петрашко и Владислав Криклий подали заявления об отставке.

Об этом сообщают народные депутаты из разных фракций, а также источники "Страны".

По данным наших источников, заявление они написали по настоятельной "просьбе" из Офиса президента.

Фото заявления главы Мининфраструктуры опубликовала нардеп и глава Временной следственной комиссии по "Укрзализныце" Юлия Гришина.

На место Петрашко, по данным "Страны", планируют назначить нынешнего главу Государственной налоговой службы Алексея Любченко, который в последнее время сблизился с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Также Любченко называют человеком, близким к таможенному другу Зеленского Илье Павлюку.

По данным наших источников также на следующей неделе хотят отправить в отставку и министра здравоохранения Степанова. Однако он пока отказывается писать заявление по собственному желанию, рассчитывая на поддержку ряда депутатов Рады.

Ранее "Страна" сообщала, что отставку министра здравоохранения Степанова депутаты от фракции "Слуги народа" хотят обсудить на заседании 17 мая.

О том, что увольнение Степанов - вопрос практически решенный, говорили еще осенью.