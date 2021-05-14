Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) инициировал проверку по госдачам в Конча-Заспе и Пуще-Водицы, где проживают представители прошлой власти.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу, 14 мая.

В частности, Данилов упомянул вице-президента корпорации "Богдан," а также одного из бывших вице-премьеров и его жену.

"Я понимаю, когда там живут президенты, но когда там живет директор корпорации Богдан, или жена вице-премьер-министра, который работал там пять лет в прошлом, или люди, которые сейчас не имеют отношения к госуправлению, то странный вопрос, почему они там остались, и что они там делают.

Поэтому идет дискуссия, чтобы узнать, что на эти 365 гектарах делают эти люди. Может они должны там быть, но мы должны разобраться, за какие заслуги они там пребывают", - сказал секретарь СНБО.

По его словам, речь идет 365 гектарах заповедной земли. Власти хотят разобраться, почему на них появились эти люди.

Отметим, что называлось и точное количество дач: в Конча-Заспе - 71 дом, в Пуще - 32 дома.

"Президент дал задачу, чтобы мы разобрались почему они там находятся. Надо разобраться, почему 365 га заповедной земли распределились и на основании чего", - пояснил Данилов.

Он уточнил, что в списке есть "очень странные ФИО", но перечислять их не стал.

"Там, на мой взгляд, очень странные ФИО, и после соответствующего аудита все узнают, что там делают люди, которые там живут. Как-то так", - сказал Данилов.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский озвучил три итога заседания СНБО. Среди них санкции против 557 воров в законе и 111 иностранцев, которые являются криминальными авторитетами, а также проверка госдач в Конча-Заспе и Пуще-Водице, которыми во времена предыдущего Президента за очень символическую плату начала пользоваться ряд непонятных лиц.

Также мы писали, что СНБО может ввести санкциях против украинцев, против которых их уже ввели США и ЕС.