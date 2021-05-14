Кабинет министров Российской Федерации утвердил список недружественных России стран. В него вошла Чешская Республика и Соединенные штаты Америки, других государств, в том числе и Украины, в перечне нет.

Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 14 мая.

Согласно, документу, государства, попавшие в список, совершают недружественные действия в отношении РФ.

Уточняется, что Чехии разрешено нанимать в российскую дипмиссию не более 19 работников-россиян, а Штатам — ни одного.

Напомним, 17 апреля власти Чехии высылали 18 российских дипломатов посольства РФ в Праге по подозрению в связях с военной разведкой России. В ответ Москва объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата и выслала их из страны. Ряд государств, в знак солидарности с Чехией, тоже выслал российских дипломатов.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал разрядить отношения Праги и Москвы, чтобы не попасть в список стран, недружественных РФ и омттеил кризис в дипломатических отношениях между странами.

Также "Страна" сообщала, что США официально поддержали Чехию в ее конфликте с Россией. Государственный секретарь Энтони Блинкен подчеркнул солидарность США с Чешской Республикой.