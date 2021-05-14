Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов дал брифинг, посвященный итогам заседания органа 14 мая. На нем он сказал о санкциях против украинцев, которые Совет намерен вводить после обмена информацией с Западом.

По словам Данилова, Украина обратится к странам Запада, которые ввели санкции против наших граждан, чтобы получить подробную информацию о том, за что их ввели. После чего СНБО может ввести против них уже свои санкции.

"Кроме того, мы обсудили вопрос санкций, которые вводят наши партнеры, санкций, которые вводят против граждан Украины США. Мы обращаемся к ним, чтобы они по каждому гражданину рассказали, почему введены те или иные санкции, для реагирования тут. Если будет принято решение по введению санкций в поддержку наших партнеров, после обработки документов, мы будем делать это", - заверил секретарь СНБО.

Он добавил, что властям известно о 61 гражданине Украины, против которых США ввели санкции. Также Киев будет обращаться к европейским партнерам, "потому что до этого времени наше государство почему-то по этим вопросам не заботилось".

Как писала "Страна", заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины состоялось после перерыва в месяц.

На нем были введены санкции против 557 воров в законе. Также обсуждалась тема государственных земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице, которыми во времена предыдущего президента за символическую плату пользовались несколько лиц.