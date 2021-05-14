Министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время брифинга по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны сообщил о еще двух решениях СНБО.

По его словам, принята стратегия кибербезопасности, но конкретики по этому вопросу пока не сообщается

Во-вторых, принято решение о создании государственного мультиплекса (системы цифрового вещания). Сейчас в Украине действует частный оператор цифрового вещания Зеонбуд. Но его работой власти недовольны (он не покрывает всю территорию страны).

Поэтому будет создан госоператор цифрового вещания, который предложат цены на 20-30% ниже, чем Зеонбуд и предложит туда перейти частным каналам на конкурсных условиях (без конкурса там будет вещать Общественное ТВ).

Напомним, в пятницу, 14 мая, после месячного перерыва состоялось заседание СНБО. Предыдущее заседание прошло 15 апреля.

Ранее "Страна" писала о том, что СНБО сегодня ввел санкции против сотен воров в законе.