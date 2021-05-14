В пятницу, 14 мая, прошло заседания совета национальной безопасности и обороны Украины, которое традиционно закончилось введением новых санкций. Ограничения применены к 111 иностранным гражданам, которые проживают на территории Украины и которых СНБО посчитало "криминальными авторитетами".

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в видеообращении, обнародованном в Facebook-аккаунте Офиса лидера государства.

По словам главы государства, заседание закончилось "важными решениями для страны и сердечными приступами для тех, кто годами действовал против нее и народа".

После утверждения документа о ворах в законе, утверждены персональные санкции для "воров в законе" и такие же ограничения для 111 иностранных граждан.

Применены следующие ограничения:

блокировка активов

запрет въезда в Украину

отказ в предоставлении визы, вида на временное или постоянное жительство

разрешение на иммиграцию

отказ в продолжении срока пребывания в Украине

невозможность получить украинское гражданство и принудительное выдворение

"Мы гостеприимная страна, но не для 111 иностранцев. Это криминальные авторитеты к которым сегодня применен такой же пакет санкций. Мы не говорим вам до свидания, мы говорим - прощайте!" - сказал Зеленский.

Напомним, 15 мая, после месячного перерыва прошло заседание СНБО. О трех главных итогах писала "Страна".

Также сообщалось, что на заседании планировали ввести санкции против пяти народных депутатов Украины.